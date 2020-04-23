Marmara Bölgesi'nde parçalı ve az bulutlu hava bekleniyor Marmara Bölgesi'nde parçalı ve az bulutlu havanın hakim olacağı tahmin ediliyor.

Marmara Bölgesi'nde parçalı ve az bulutlu havanın hakim olacağı tahmin ediliyor. Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, bölgede hava sıcaklığı mevsim normallerinin altında olacak. Parçalı ve az bulutlu havanın hakim olacağı bölgede rüzgarın, kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına şeklinde esmesi öngörülüyor. Kaynak: AA