Marmara Bölgesi'nde parçalı ve az bulutlu hava bekleniyor
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Marmara Bölgesi'nde parçalı ve az bulutlu hava bekleniyor

Marmara Bölgesi'nde havanın parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

15.01.2020 09:52 | Son Güncelleme: 15.01.2020 09:52
Marmara Bölgesi'nde parçalı ve az bulutlu hava bekleniyor

'nde havanın parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, bölgede sıcaklık mevsim normalleri civarında ve yer yer 1 ila 3 derecenin üzerinde olacak.

Havanın parçalı ve az bulutlu geçeceği bölgede yer yer pus ve sis de bekleniyor.

Rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

Kaynak: AA
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