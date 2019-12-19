Marmara Bölgesi'nde parçalı ve az bulutlu hava hakim olacak
Marmara Bölgesi'nde az bulutlu hava hakim olurken, sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyredecek.
Marmara Bölgesi'nde az bulutlu hava hakim olurken, sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyredecek.
Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, bölgede sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde olacak. Parçalı ve az bulutlu hava beklenen bölgede pus ve sis bekleniyor.
Rüzgar, güney ve güneybatı (lodos) yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek.