Marmara Bölgesi'nde parçalı bulutlu hava bekleniyor
Marmara Bölgesi'nde parçalı bulutlu havanın hakim olması bekleniyor.
Marmara Bölgesi'nde parçalı bulutlu havanın hakim olması bekleniyor.
Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünden yapılan son değerlendirmelere göre, bölgede sıcaklık mevsim normallerinin üzerinde olacak.
Bölgede, parçalı bulutlu havanın hakim olacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın kuzeyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi bekleniyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Halil Aktürk