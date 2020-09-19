Marmara Bölgesi'nde parçalı bulutlu hava bekleniyor
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Marmara Bölgesi'nde parçalı bulutlu hava bekleniyor

Marmara Bölgesi'nde parçalı bulutlu havanın hakim olması öngörülüyor.

Marmara Bölgesi'nde parçalı bulutlu hava bekleniyor
19.09.2020 09:49 | Son Güncelleme: 19.09.2020 09:52

Marmara Bölgesi'nde parçalı bulutlu havanın hakim olması öngörülüyor.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünden yapılan son tahmin ve değerlendirmelere göre, bölgede sıcaklıklar mevsim normalleri civarında olacak.

Bölgede parçalı bulutlu hava hakim olması öngörülüyor.

Kuzey ve kuzeydoğu yönlerden yer yer kuvvetli olarak esmesi beklenen rüzgar nedeniyle olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

Kaynak: AA

AA Editörü - İzzet Taşkıran
İzzet Taşkıran
AA Editörü
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Oruç Reis Hulusi Akar Muharrem İnce Adnan Menderes Canan Kaftancıoğlu
Magazin Müge Anlı Seda Sayan Aytaç Ağırlar İbrahim Tatlıses
Spor Falcao Sörloth Arda Turan Eddie Newton Sergen Yalçın
Daha Fazla Çocuk Adana Bursa Milli
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Marmara Bölgesi'nde parçalı bulutlu hava bekleniyor - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.9.2020 09:55:57. #1.14#
title