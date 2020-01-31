Marmara Bölgesi'nde parçalı bulutlu hava bekleniyor
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Marmara Bölgesi'nde parçalı bulutlu hava bekleniyor

Marmara Bölgesi'nde parçalı bulutlu havanın hakim olacağı tahmin ediliyor.

31.01.2020 09:56 | Son Güncelleme: 31.01.2020 09:56
Marmara Bölgesi'nde parçalı bulutlu hava bekleniyor

'nde parçalı bulutlu havanın hakim olacağı tahmin ediliyor.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, bölgede sıcaklıklarda önemli bir değişiklik olmayacak.

Bölgede parçalı bulutlu hava bekleniyor. Rüzgarın ise güney ve güneybatı (lodos) yönlerden orta kuvvette, öğle saatlerinden itibaren zaman zaman kuvvetli olarak eseceği öngörülüyor.

Kaynak: AA
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