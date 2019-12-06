Marmara Bölgesi'nde parçalı bulutlu hava bekleniyor
Marmara Bölgesi genelinde parçalı bulutlu hava tahmin ediliyor.
06.12.2019 09:54 | Son Güncelleme: 06.12.2019 09:54
Marmara Bölgesi genelinde parçalı bulutlu hava tahmin ediliyor.
Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, bölgede sıcaklıklarda önemli bir değişiklik olmayacak.
Genelinde parçalı bulutlu havanın hakim olacağı belirtilen bölgede, rüzgarın kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette saatte 10 ila 30 kilometre hızda eseceği öngörülüyor.
Kaynak: AA