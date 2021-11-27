Marmara Bölgesi'nde Kuvvetli Rüzgar Bekleniyor!

MARMARA, BALIKESİR (Habermetre) - Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nce yapılan son değerlendirmelere göre; bölgemizde esmesi beklenen rüzgarın bu gece saatlerinden itibaren Marmara'da Güneybatı ( Lodos ) yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde olabileceği beklenmektedir. 27. 11. 2021 (bugün) saat: 18: 00'e kadar görülecek kuvvetli rüzgar nedeniyle meydana gelebilecek ulaşımda aksamalar, soba ve doğalgaz kaynaklı zehirlenmeler gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Kamuoyunun bilgisine saygıyla duyurulur. KOCAELİ VALİLİĞİ

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