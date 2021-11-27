Marmara Bölgesi'nde Kuvvetli Rüzgar Bekleniyor! - Haberler
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Marmara Bölgesi'nde Kuvvetli Rüzgar Bekleniyor!

Habermetre - Haberler | Toplum
Marmara Bölgesi'nde Kuvvetli Rüzgar Bekleniyor!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nce yapılan son değerlendirmelere göre; bölgemizde esmesi beklenen rüzgarın bu gece saatlerinden itibaren Marmara'da Güneybatı (Lodos) yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde olabileceği beklenmektedir.

MARMARA, BALIKESİR (Habermetre) - Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nce yapılan son değerlendirmelere göre; bölgemizde esmesi beklenen rüzgarın bu gece saatlerinden itibaren Marmara'da Güneybatı ( Lodos ) yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde olabileceği beklenmektedir. 27. 11. 2021 (bugün) saat: 18: 00'e kadar görülecek kuvvetli rüzgar nedeniyle meydana gelebilecek ulaşımda aksamalar, soba ve doğalgaz kaynaklı zehirlenmeler gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Kamuoyunun bilgisine saygıyla duyurulur. KOCAELİ VALİLİĞİ

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

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