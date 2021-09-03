Marmara Bölgesi'nde İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Yalova'da sağanak bekleniyor
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Marmara Bölgesi'nde İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Yalova'da sağanak bekleniyor

Marmara Bölgesi'nde İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Yalova'da sağanak bekleniyor
Anadolu Ajansı / Mehmet Kara - Haberler | Güncel

Marmara Bölgesi'nde, bu gece ve sabah İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Yalova'da sağanak öngörülüyor.

Marmara Bölgesi'nde, bu gece ve sabah İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Yalova'da sağanak öngörülüyor.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünden yapılan son değerlendirmelere göre, bölgede parçalı, yer yer çok bulutlu hava bekleniyor.

Bu gece ve sabah, İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Yalova kuzey çevrelerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor.

Bölgedeki sıcaklıkların mevsim normallerinin 2-4 derece altında olması öngörülüyor.

Rüzgarın doğu ve kuzeydoğu yönlerden orta kuvvette, zaman zaman kuvvetli eseceği tahmin ediliyor.

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Kara

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