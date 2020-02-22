Marmara Bölgesi'nde havanın parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor
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Marmara Bölgesi'nde havanın parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor

Marmara Bölgesi'nde havanın parçalı ve çok bulutlu geçmesi bekleniyor.

22.02.2020 10:00 | Son Güncelleme: 22.02.2020 10:00
Marmara Bölgesi'nde havanın parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor

'nde havanın parçalı ve çok bulutlu geçmesi bekleniyor.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, bölgedeki sıcaklıklarda önemli bir değişiklik yaşanmayacak.

Sıcaklıkların mevsim normalleri civarında olacağı bölgede havanın parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Edirne çevreleri dışındaki bölge genelinde hafif yağmur öngörülürken, rüzgar kuzey ve kuzeydoğu yönlerden orta kuvvette esecek.

Kaynak: AA
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