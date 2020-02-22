Marmara Bölgesi'nde havanın parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor
Marmara Bölgesi'nde havanın parçalı ve çok bulutlu geçmesi bekleniyor.
Marmara Bölgesi'nde havanın parçalı ve çok bulutlu geçmesi bekleniyor.
Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, bölgedeki sıcaklıklarda önemli bir değişiklik yaşanmayacak.
Sıcaklıkların mevsim normalleri civarında olacağı bölgede havanın parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
Edirne çevreleri dışındaki bölge genelinde hafif yağmur öngörülürken, rüzgar kuzey ve kuzeydoğu yönlerden orta kuvvette esecek.