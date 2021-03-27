Marmara Bölgesi'nde hava sıcaklığının mevsim normallerinde olması bekleniyor
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Marmara Bölgesi'nde hava sıcaklığının mevsim normallerinde olması bekleniyor

Anadolu Ajansı / Zeynep Rakipoğlu - Haberler | Güncel
Marmara Bölgesi'nde hava sıcaklığının mevsim normallerinde olması bekleniyor

Marmara Bölgesi'nde hava sıcaklığının mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji'den buzlanma ve çığ uyarısı
Meteoroloji'den buzlanma ve çığ uyarısı

Marmara Bölgesi'nde hava sıcaklığının mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünden yapılan son değerlendirmelere göre, bölge genelinde parçalı, zamanla az bulutlu hava öngörülüyor.

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı ve mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Bölgede rüzgarın genellikle güney ve güneybatı yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zeynep Rakipoğlu

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