Meteoroloji Uyardı! İstanbul'a Bugün Sağanak Yağış Geliyor
Meteoroloji, İstanbul'da bugün aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğini duyurdu.
Meteoroloji'den yapılan açıklamaya göre, İstanbul'da bugün aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.
SICAKLIK MEVSİM NORMALLERİ CİVARINDA SEYREDECEK
Marmara Bölgesi'nde bugün aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak görüleceği tahmin ediliyor. Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü'nün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, bölgede sıcaklık mevsim normalleri civarında seyredecek.
GÖK GÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK BEKLENİYOR
Bölgede, parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor. Rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu (poyraz) yönlerden orta kuvvette, bölgenin batısında kuvvetli (40-60 km/sa) eseceği öngörüldüğünden, ulaşımda yaşanabilecek aksamalar ve çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması isteniyor.
Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere kuvvetli (21-50 kg/m2) olması bekleniyor 24
İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 26
İzmir: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 27
Adana: Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 32
Antalya: Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 23
Samsun: Parçalı ve çok bulutlu 23
Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu 23
Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, zamanla yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 21
Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu ve öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 31