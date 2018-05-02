Marmara Bölgesi'nde Hava Durumu
Marmara Bölgesi'nin doğusunun yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
Marmara Bölgesi'nin doğusunun yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü'nün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, bölgede sıcaklıklarda önemli bir değişiklik yaşanmayacak.
Parçalı ve az bulutlu havanın hakim olacağı bölgenin doğusunun yer yer çok bulutlu geçeceği öngörülüyor.
Yer yer pus ve sis hadisesi beklenen bölgede rüzgar, kuzey ve kuzeydoğu (poyraz) yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek.