Meteoroloji Tarih Verdi, İstanbul'a Yağmur Geliyor!

Meteoroloji tarafından ilan edilen tahminlere göre İstanbul'da Pazar günü sağanak yağış bekleniyor.

YER YER PUS VE SİS BEKLENİYOR

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü internet sitesinde yer alan bilgiye göre, bölgede sıcaklıklarda önemli bir değişiklik olmayacak.

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin edilen bölgenin kuzey ve doğu kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

RÜZGAR POYRAZ YÖNÜNDEN ESECEK

Rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu (poyraz) yönlerinden orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

İSTANBUL'A PAZAR GÜNÜ YAĞMUR GELİYOR

İstanbul'da bugün hava durumu parçalı ve az bulutluydu. Bu gece saatlerinde bölgenin kuzey ve doğu kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. Meteoroloji'den gelen 5 günlük hava tahmine göre İstanbul'a 06 Mayıs Pazar günü kuvvetli sağanak yağış geliyor.