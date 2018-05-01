Meteoroloji Tarih Verdi, İstanbul'a Yağmur Geliyor!
Bahar ortasında yaz sıcağını yaşayan İstanbul'a meteoroloji tahminlerine göre pazar günü yağmur geliyor.
Meteoroloji tarafından ilan edilen tahminlere göre İstanbul'da Pazar günü sağanak yağış bekleniyor.
YER YER PUS VE SİS BEKLENİYOR
Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü internet sitesinde yer alan bilgiye göre, bölgede sıcaklıklarda önemli bir değişiklik olmayacak.
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin edilen bölgenin kuzey ve doğu kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
RÜZGAR POYRAZ YÖNÜNDEN ESECEK
Rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu (poyraz) yönlerinden orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.
İSTANBUL'A PAZAR GÜNÜ YAĞMUR GELİYOR
İstanbul'da bugün hava durumu parçalı ve az bulutluydu. Bu gece saatlerinde bölgenin kuzey ve doğu kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. Meteoroloji'den gelen 5 günlük hava tahmine göre İstanbul'a 06 Mayıs Pazar günü kuvvetli sağanak yağış geliyor.