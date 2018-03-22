Marmara Bölgesi'nde Hava Durumu

Marmara Bölgesi genelinde yağmur ve sağanağın etkili olacağı tahmin ediliyor

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü'nün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, bölgede hava sıcaklığı mevsim normallerinin 1 ile 3 derece altında seyredecek.

Parçalı ve çok bulutlu havanın hakim olacağı bölge genelinde, yağmur ve sağanak etkili olacak. Kırklareli'nin yüksek kesimlerinde ise karla karışık yağmurun etkili olacağı tahmin ediliyor.

Rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerinden orta kuvvette, zaman zaman kuvvetli (40-60 km/sa) eseceği bölgede, kuvvetli ve kısa süreli fırtına beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması istendi.