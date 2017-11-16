Marmara Bölgesi'nde Hava Durumu

Parçalı ve çok bulutlu havanın hakim olacağı Marmara Bölgesi'nin doğusunda yer yer pus bekleniyor.



Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü'nün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, bölgedeki hava sıcaklığında önemli bir değişiklik öngörülmüyor.



Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin edilen bölgenin doğusunda sabah saatlerinde yer yer pus hadisesi olması, rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu (Poyraz) yönlerden orta kuvvette esmesi bekleniyor.