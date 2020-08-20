Marmara Bölgesi'nde gök gürültülü sağanak bekleniyor Marmara Bölgesi'nde sağanak ve gök gürültülü sağanak öngörülüyor.

Marmara Bölgesi'nde sağanak ve gök gürültülü sağanak öngörülüyor.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan son tahmin ve değerlendirmelere göre, bölgede hava parçalı bulutlu olacak.

Bölgede, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor.

Sıcaklıkların 1 ila 3 derece azalacağı bölgede rüzgarın kuzeyli yönlerden orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

Kaynak: AA