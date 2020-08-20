Marmara Bölgesi'nde gök gürültülü sağanak bekleniyor
Marmara Bölgesi'nde sağanak ve gök gürültülü sağanak öngörülüyor.
20.08.2020 09:21 | Son Güncelleme: 20.08.2020 10:32
Marmara Bölgesi'nde sağanak ve gök gürültülü sağanak öngörülüyor.
Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan son tahmin ve değerlendirmelere göre, bölgede hava parçalı bulutlu olacak.
Bölgede, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor.
Sıcaklıkların 1 ila 3 derece azalacağı bölgede rüzgarın kuzeyli yönlerden orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.
Kaynak: AA