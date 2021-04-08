Marmara Bölgesi'nde geçen ay yağışlar yüzde 30 arttı
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Marmara Bölgesi'nde geçen ay yağışlar yüzde 30 arttı

Anadolu Ajansı / Hikmet Faruk Başer - Haberler | Güncel
Marmara Bölgesi'nde geçen ay yağışlar yüzde 30 arttı

Marmara Bölgesi'nde martta yağışlar uzun yıllar ortalamasına göre yüzde 30, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 94 arttı.

Marmara Bölgesi'nde martta yağışlar uzun yıllar ortalamasına göre yüzde 30, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 94 arttı.

AA muhabirinin Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlediği bilgilere göre, bölgedeki uzun yıllar mart ayı ortalaması 64 milimetre olarak ölçüldü. Bölgeye geçen yılın mart ayında 43, bu yılın martında 83,4 milimetre yağış düştü.

Buna göre Marmara Bölgesi'nde mart ayında yağışların, uzun yıllar ortalamasına göre yüzde 30, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 94 arttığı tespit edildi.

Mart ayında Kırklareli'nin batı kesimlerinde yağışlar yüzde 20'den fazla düşüş gösterdi. Sakarya ve Kocaeli'nde ise mart ayının yaklaşık üçte ikisi yağışlı geçti.

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Öğretim Üyesi Prof. Dr. Levent Şaylan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye genelinde mart ayında yağışlarının arttığını söyledi.

Marmara Bölgesi'nde mart ayında yağışların hem uzun yıllar ortalamasına göre hem de geçen yılın aynı dönemine göre arttığını belirten Şaylan, "Mart ayında Marmara Bölgesi yağışlı hava kütlesinin etkisi altında kaldı. Bu durumda Marmara'da yağışları arttırdı." diye konuştu.

Şaylan, kuraklığın ardından yağışların artmasının önemli olduğunun altını çizerek, şöyle konuştu:

"Son yağışlar barajlardaki doluluk durumunu da olumlu etkiledi. Önceki aylardaki yağış azlığı barajlarda ve göllerde su sorununu ortaya çıkarmıştı. Zaten İstanbul'da barajlardaki su miktarı artmaya devam ediyor. Yağışların artması kuraklık konusunun da daha az konuşulmaya başlandığını gösteriyor. Mart ayında düşen yağışlar, gelişmeye başlayan tarımsal bitkilerin artan su tüketimlerini karşılamak için son derece yararlı olmuştur. Nisan ve Mayıs aylarında meydana gelebilecek yağışlar, tarımsal üretim ve sulama açısından önemli olacaktır. Geçen ay düşen yağışlar; barajlar, göletler, yüzey ve yeraltında biriktirilen sulara olumlu etkide bulunmasına rağmen, hala son altı ayda Türkiye genelinde Marmara bölgesi hariç diğer bölgelerde yağışların normalin altında meydana geldiği unutulmamalıdır. Marmara bölgesinde düşen yağışlardan sonra, barajlarda ki su seviyeleri artsa da, suyu her zaman tasarruflu kullanmamızda yarar vardır."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hikmet Faruk Başer

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