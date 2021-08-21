Marmara Bölgesi'nde az bulutlu ve açık hava bekleniyor

Marmara Bölgesi'nde az bulutlu ve açık hava öngörülüyor.

Marmara Bölgesi'nde az bulutlu ve açık hava öngörülüyor.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünden yapılan son değerlendirmelere göre, bölgedeki sıcaklıklarda önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

Az bulutlu ve açık, zamanla kuzeydoğu kesimlerinde parçalı bulutlu hava beklenen bölgede rüzgarın kuzey ve kuzeydoğudan orta kuvvette, zaman zaman kuvvetli eseceği öngörülüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kübra Kara