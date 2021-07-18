Marmara Bölgesi'nde az bulutlu ve açık hava bekleniyor

Marmara Bölgesi'nde, az bulutlu ve açık hava öngörülüyor.

Marmara Bölgesi'nde, az bulutlu ve açık hava öngörülüyor.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünden yapılan son değerlendirmelere göre, sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde olmaya devam edeceği tahmin ediliyor.

Bölgede, az bulutlu ve açık hava bekleniyor. Rüzgarın, kuzey ve kuzeydoğu önlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi öngörülüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kübra Kara