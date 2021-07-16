Marmara Bölgesi'nde az bulutlu ve açık hava bekleniyor
Marmara Bölgesi'nde az bulutlu ve açık havanın hakim olması öngörülüyor.
Marmara Bölgesi'nde az bulutlu ve açık havanın hakim olması öngörülüyor.
Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünden yapılan son değerlendirmelere göre, bölgedeki sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde olacak.
Az bulutlu ve açık hava beklenen bölgede, rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, öğleden itibaren zaman zaman kuvvetli esmesi öngörülüyor.
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Kaynak: Anadolu Ajansı / Taha Erham Keleş