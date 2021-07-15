Marmara Bölgesi'nde az bulutlu ve açık hava bekleniyor

Marmara Bölgesi genelinde havanın az bulutlu ve açık geçmesi öngörülüyor.

Marmara Bölgesi genelinde havanın az bulutlu ve açık geçmesi öngörülüyor.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünden yapılan son değerlendirmelere göre, bölgede sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde olacağı tahmin ediliyor.

Bölge genelinde havanın az bulutlu ve açık geçmesi bekleniyor. Rüzgarın, genellikle kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi öngörülüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zeynep Rakipoğlu