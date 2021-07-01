Marmara Bölgesi'nde az bulutlu ve açık hava bekleniyor
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Marmara Bölgesi'nde az bulutlu ve açık hava bekleniyor

Marmara Bölgesi'nde az bulutlu ve açık hava bekleniyor
Anadolu Ajansı / Taha Erham Keleş - Haberler | Güncel

Marmara Bölgesi'nde az bulutlu ve açık havanın hakim olması öngörülüyor.

Marmara Bölgesi'nde az bulutlu ve açık havanın hakim olması öngörülüyor.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünden yapılan son değerlendirmelere göre, bölgede sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde olacağı tahmin ediliyor.

Bölge genelinde az bulutlu ve açık, Trakya'nın kuzeyinde ise parçalı ve çok bulutlu hava bekleniyor.

Rüzgarın, doğu ve kuzeydoğu (poyraz) yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi öngörülüyor.

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

Kaynak: Anadolu Ajansı / Taha Erham Keleş

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