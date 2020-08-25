Marmara Bölgesi'nde az bulutlu ve açık hava bekleniyor Marmara Bölgesi genelinde az bulutlu ve açık havanın hakim olması öngörülüyor.

Marmara Bölgesi genelinde az bulutlu ve açık havanın hakim olması öngörülüyor.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan son tahmin ve değerlendirmelere göre, Edirne ve Kırklareli çevrelerinde parçalı ve yer yer çok bulutlu havanın hakim olması bekleniyor.

Bölge genelinde az bulutlu ve açık hava öngörülürken sıcaklıkların mevsim normalleri civarında olacağı tahmin ediliyor.

Rüzgar, bölgede kuzey ve kuzeydoğu yönlerden orta kuvvette, zaman zaman kuvvetli (30-50 km/s) esecek.

Kaynak: AA