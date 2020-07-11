Marmara Bölgesi'nde az bulutlu ve açık hava bekleniyor Marmara Bölgesi'nde az bulutlu ve açık hava öngörülüyor.

Marmara Bölgesi'nde az bulutlu ve açık hava öngörülüyor.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Uyarı Merkezi tarafından yapılan değerlendirmelere göre bölgede sıcaklık, mevsim normalleri civarında olacak.

Az bulutlu ve açık hava beklenen bölgede, rüzgarın genellikle kuzey ve kuzeydoğudan orta kuvvette, kuzey ve batısında ise yer yer kuvvetli eseceği tahmin ediliyor.

Kaynak: AA