Marmara Bölgesi'nde az bulutlu ve açık hava bekleniyor Marmara Bölgesi'nde az bulutlu ve açık havanın hakim olması öngörülüyor.

Marmara Bölgesi'nde az bulutlu ve açık havanın hakim olması öngörülüyor.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan son tahmin ve değerlendirmelere göre, sıcaklıklarda önemli bir değişiklik olmayacak.

Mevsim normalleri civarında sıcaklıkların yaşanacağı bölgede az bulutlu ve açık hava hakim olacak.

Rüzgarın genellikle kuzeyli yönlerden orta kuvvette, kuzey ve batısında kuzeydoğu (poyraz) yönlerden yer yer kuvvetli olarak esmesi beklenen bölgede meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor.

Kaynak: AA