Marmara Bölgesi'nde az bulutlu ve açık hava bekleniyor Marmara Bölgesi'nde havanın az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Marmara Bölgesi'nde havanın az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan son tahmin ve değerlendirmelere göre, bölge genelindeki sıcaklıklarda önemli bir değişiklik olmayacak. Sıcaklıkların mevsim normalleri civarında olacağı bölgede hava az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgar, kuzey ve kuzeydoğu (poyraz) yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek. Kaynak: AA