Marmara Bölgesi'nde az bulutlu ve açık hava bekleniyor
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Marmara Bölgesi'nde az bulutlu ve açık hava bekleniyor

Marmara Bölgesi'nde az bulutlu ve açık havanın hakim olması bekleniyor.

03.03.2020 09:52 | Son Güncelleme: 03.03.2020 09:52
Marmara Bölgesi'nde az bulutlu ve açık hava bekleniyor

'nde az bulutlu ve açık havanın hakim olması bekleniyor.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, bölgede sıcaklık mevsim normalleri üzerinde olacak.

Az bulutlu ve açık hava beklenen bölge genelinde zamanla parçalı bulutlu hava öngörülüyor.

Rüzgarın, güney ve güneybatı yönlerden orta kuvvette, batısında da güneyli yönlerden kuvvetli eseceği tahmin ediliyor.

Kaynak: AA

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