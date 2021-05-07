Marmara Bölgesi'nde az bulutlu havanın hakim olması bekleniyor

Marmara Bölgesi'nde az bulutlu havanın hakim olması öngörülüyor.

Marmara Bölgesi'nde az bulutlu havanın hakim olması öngörülüyor.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünden yapılan son değerlendirmelere göre, bölgedeki sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde olacağı tahmin ediliyor.

Bölgede, az bulutlu havanın hakim olması bekleniyor. Rüzgarın güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi öngörülüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zeynep Rakipoğlu