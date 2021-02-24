Marmara Bölgesi'nde az bulutlu hava bekleniyor
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Marmara Bölgesi'nde az bulutlu hava bekleniyor

24.02.2021 09:43 | Son Güncelleme: 24.02.2021 09:46
Marmara Bölgesi'nde az bulutlu hava bekleniyor

Marmara Bölgesi'nde az bulutlu hava tahmin ediliyor.

Marmara Bölgesi'nde az bulutlu hava tahmin ediliyor.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünden yapılan son değerlendirmelere göre, bölgedeki sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde olması beklenirken, az bulutlu hava öngörülüyor.

Yarın parçalı yer yer çok bulutlu havanın hakim olacağı bölgede İstanbul, Kocaeli ve Sakarya'nın kuzey ilçelerinde hafif sağanak tahmin ediliyor.

Bölgede rüzgar, doğu ve kuzeydoğudan hafif, yarın öğleden sonra orta kuvvette esecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Elif Küçük

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