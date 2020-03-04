Marmara Bölgesi'nde az bulutlu hava bekleniyor

04.03.2020 09:46 | Son Güncelleme: 04.03.2020 09:46

Marmara Bölgesi'nde az bulutlu havanın hakim olması öngörülüyor.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, bölgede sıcaklık mevsim normalleri üzerinde seyredecek.

Bölgede az bulutlu, zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu hava bekleniyor. Akşam saatlerinden itibaren Edirne, gece saatlerinden itibaren ise Trakya'nın genelinde (Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ) yağmur ve sağanağın etkili olacağı tahmin ediliyor.

Rüzgarın güney ve güneydoğu (keşişleme) yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, bölgenin batısında ise kuvvetli esmesi öngörülürken meydana gelecek olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması isteniyor.

Kaynak: AA