Marmara Bölgesi'nde az bulutlu hava bekleniyor
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Marmara Bölgesi'nde az bulutlu hava bekleniyor

Marmara Bölgesi genelinde az bulutlu havanın hakim olacağı tahmin ediliyor.

11.01.2020 09:58 | Son Güncelleme: 11.01.2020 09:58
Marmara Bölgesi'nde az bulutlu hava bekleniyor

genelinde az bulutlu havanın hakim olacağı tahmin ediliyor.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, bölgede sıcaklık mevsim normallerinde olacak.

Az bulutlu, zamanla parçalı çok bulutlu havanın hakim olacağı bölgede pus ve sis bekleniyor.

Rüzgarın güneybatı, akşam saatlerinden sonra kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvete esmesi öngörülüyor.

Kaynak: AA
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