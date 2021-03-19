Marmara Bölgesi'nde aralıklı yağmur ve sağanak bekleniyor
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Marmara Bölgesi'nde aralıklı yağmur ve sağanak bekleniyor

19.03.2021 09:15 | Son Güncelleme: 19.03.2021 09:20
Marmara Bölgesi'nde aralıklı yağmur ve sağanak bekleniyor

Marmara Bölgesi'nde aralıklı yağmur ve sağanak bekleniyor.

Marmara Bölgesi'nde aralıklı yağmur ve sağanak bekleniyor.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünden yapılan son değerlendirmelere göre, bölge genelinde parçalı ve çok bulutlu hava öngörülüyor.

Aralıklı yağmur ve sağanak tahmin edilen bölgede sıcaklıklar mevsim normallerinde olacak.

Rüzgarın genellikle güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, bölgenin güney ve doğusunda öğleden sonra yer yer kısa süreli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Taha Erham Keleş

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