Marmara Bölgesi ılık ve yağışlı hava kütlesinin etkisi altında olacak
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Marmara Bölgesi ılık ve yağışlı hava kütlesinin etkisi altında olacak

08.01.2021 18:07 | Son Güncelleme: 08.01.2021 18:07
Marmara Bölgesi ılık ve yağışlı hava kütlesinin etkisi altında olacak

Marmara Bölgesi yarından itibaren Orta Akdeniz üzerinden gelen ılık ve yağışlı hava kütlesinin etkisi altına girecek.

Marmara Bölgesi yarından itibaren Orta Akdeniz üzerinden gelen ılık ve yağışlı hava kütlesinin etkisi altına girecek.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezinden yapılan açıklamaya göre, bölge yarından itibaren Orta Akdeniz üzerinden gelen ılık ve yağışlı hava kütlesinin etkisi altına girecek.

Bölgede görülecek yağışların, İstanbul başta olmak üzere Marmara Bölgesi genelinde zaman zaman kuvvetli olması bekleniyor.

Mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının hafta sonunda görülecek yağışlarla birlikte biraz azalacağı, pazartesi ve salı günleri ise bölge genelinde artarak mevsim normallerinin 4 ila 10 derece üzerine çıkacağı ancak gelecek hafta ortasında (çarşamba) hızla düşerek mevsim normalleri civarına ineceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın yarından itibaren kuzeyli yönlerden orta kuvvette, yağış anında zaman zaman kuvvetli (30-60 km/s) eseceği değerlendiriliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Elif Küçük

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