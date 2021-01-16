Marmara Bölgesi için "yoğun kar" uyarısı

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü, Marmara Bölgesi'nde beklenen yoğun kar yağışı için uyarıda bulundu.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü, Marmara Bölgesi'nde beklenen yoğun kar yağışı için uyarıda bulundu.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, ???????Marmara Bölgesinde bugün genellikle yağmur ve karla karışık yağmur şeklinde görülecek yağışların, akşam saatlerinden sonra bölge genelinde, kuzeybatı yönlerden esmesi beklenen kuvvetli rüzgarla birlikte kar yağışına döneceği belirtildi.

Kocaeli, Sakarya ve Yalova çevrelerinde yağışın bu gece ve yarın yoğun kar (20-40 santimetre) şeklinde olacağının tahmin edildiği kaydedildi.

İstanbul için de uyarı yapıldı

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü, Marmara Bölgesinde beklenen yoğun kar yağışının İstanbul'da da etkili olacağını bildirdi.

İstanbul'da bugün genellikle yağmur ve karla karışık yağmur şeklinde görülecek yağışların, akşam saatlerinden sonra kuzeybatı yönlerden esmesi beklenen kuvvetli rüzgarla birlikte kar yağışına döneceği belirtildi.

İstanbul'da yoğun kar yağışının kıyılarda 5-10, iç kesimlerde 10-15, yüksek kesimlerde ise 15-20 santimetre şeklinde olacağının tahmin edildiği vurgulandı.

Yağışların bugün 18.00 ila yarın 15.00 saatleri arasında gerçekleşmesinin öngörüldüğü bildirilen açıklamada, vatandaşlardan buzlanma, don ve ulaşımda aksamalara karşı tedbirli olmaları istendi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kaan Bozdoğan