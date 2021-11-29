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Marmara Bölgesi için kuvvetli fırtına uyarısı

AA / Çiğdem Münibe Alyanak - Haberler | Güncel
Marmara Bölgesi için kuvvetli fırtına uyarısı

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü, Marmara Bölgesi için kuvvetli fırtına uyarısında bulundu.

MARMARA, BALIKESİR (AA) - Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü, Marmara Bölgesi için kuvvetli fırtına uyarısında bulundu.

Yapılan açıklamada, bugün saat 16.00 itibarıyla Beylikdüzü'nde 130 km/sa, Arnavutköy'de 125 km/sa, Çatalca Radar Sahasında 121 km/sa, Silivri, İstanbul Boğazı Karadeniz çıkışı, Tekirdağ Marmaraereğlisi ve Kilyos'ta 101km/sa, Tekirdağ Muratlı'da 100 km/sa en yüksek rüzgar hızlarının kaydedildiği belirtildi.

Kuvvetli rüzgar ve fırtınanın bu gece ve yarın da Marmara genelinde (İstanbul, Tekirdağ, Edirne, Kırklareli, Kocaeli, Sakarya ve Yalova) kuzeyinde batı ve güneybatı yönlerden 60-90 km/sa, yüksek kesimlerde yer yer 100 km/sa üzeri hızda esmesinin beklendiği ifade edildi.

Kuvvetli rüzgar ve fırtınanın oluşturabileceği çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, soba ve baca gazı kaynaklı zehirlenmeler ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği uyarısında bulunuldu.

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AA / Çiğdem Münibe Alyanak - Son Dakika Haberleri

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