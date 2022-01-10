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Marmara Bölgesi için fırtına uyarısı

Marmara Bölgesi için fırtına uyarısı
AA / Elif Küçük - Haberler | Güncel

Marmara Bölgesi'nin bazı illerinde yarın fırtına bekleniyor.

MARMARA, BALIKESİR (AA) - Marmara Bölgesi'nin bazı illerinde yarın fırtına bekleniyor.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezinden yapılan açıklamaya göre yarın, günün ilk saatlerinden itibaren Marmara'nın batısında etkisini artırması beklenen rüzgarın İstanbul, Kırklareli,Tekirdağ ve Edirne'de 50-80 km/saat hızında fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Vatandaşlardan, perşembe günü etkisini kaybetmesi öngörülen kuvvetli rüzgar ve fırtınanın meydana getirebileceği ulaşımda aksamalar, çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

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AA / Elif Küçük - Son Dakika Haberleri

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