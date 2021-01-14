Marmara Bölgesi için "buzlanma ve zirai don" uyarısı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Marmara Bölgesi için "buzlanma ve zirai don" uyarısı

14.01.2021 18:33 | Son Güncelleme: 14.01.2021 18:47
Marmara Bölgesi için

Marmara Bölgesi'nin yarın, ilk saatlerden itibaren Balkanlar üzerinden gelen soğuk ve yağışlı sistemlerin etkisi altına gireceği bildirildi.

Marmara Bölgesi'nin yarın, ilk saatlerden itibaren Balkanlar üzerinden gelen soğuk ve yağışlı sistemlerin etkisi altına gireceği bildirildi.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünden yapılan son tahmin ve değerlendirmelere göre, Balkanlar üzerinden gelen soğuk ve yağışlı sistemlerin etkisiyle mevsim normalleri altında seyreden hava sıcaklıklarının azalmaya devam etmesi bekleniyor.

Yarın ve hafta sonunda bölgede sıcaklıkların mevsim normallerinin 3 ila 6 derece altında seyredeceği tahmin ediliyor. Hafta başında ise sıcaklıkların daha da düşeceği ve bölge genelinde mevsim normallerinin 5 ila 10 derece altında seyretmesi bekleniyor.

Sıcaklıkların mevsim normallerinin de altına düşmesiyle bölge genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

Sıcaklıkların düşmesiyle ulaşımda görülebilecek aksamaların yanında, zirai faaliyetlerine devam eden üreticilerin buzlanma ve don olayına karşı dikkatli ve tedbirli olması gerektiği uyarısında bulunuldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hatice Şenses Kurukız

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Edi Rama İlker Başbuğ Fahrettin Koca Vladimir Putin Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ivana Sert İrem Derici Serdar Ortaç Demet Akalın
Spor Arda Turan Gökhan Gönül Emre Taşdemir Oğuzhan Özyakup Vincent Aboubakar
Tüm Haberler Kar Ankara Instagram Fenerbahçe
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Marmara Bölgesi için "buzlanma ve zirai don" uyarısı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 14.1.2021 18:52:03. #1.15#
title