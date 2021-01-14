Marmara Bölgesi için "buzlanma ve zirai don" uyarısı

Marmara Bölgesi'nin yarın, ilk saatlerden itibaren Balkanlar üzerinden gelen soğuk ve yağışlı sistemlerin etkisi altına gireceği bildirildi.

Marmara Bölgesi'nin yarın, ilk saatlerden itibaren Balkanlar üzerinden gelen soğuk ve yağışlı sistemlerin etkisi altına gireceği bildirildi.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünden yapılan son tahmin ve değerlendirmelere göre, Balkanlar üzerinden gelen soğuk ve yağışlı sistemlerin etkisiyle mevsim normalleri altında seyreden hava sıcaklıklarının azalmaya devam etmesi bekleniyor.

Yarın ve hafta sonunda bölgede sıcaklıkların mevsim normallerinin 3 ila 6 derece altında seyredeceği tahmin ediliyor. Hafta başında ise sıcaklıkların daha da düşeceği ve bölge genelinde mevsim normallerinin 5 ila 10 derece altında seyretmesi bekleniyor.

Sıcaklıkların mevsim normallerinin de altına düşmesiyle bölge genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

Sıcaklıkların düşmesiyle ulaşımda görülebilecek aksamaların yanında, zirai faaliyetlerine devam eden üreticilerin buzlanma ve don olayına karşı dikkatli ve tedbirli olması gerektiği uyarısında bulunuldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hatice Şenses Kurukız