: Marmara Bölgesi Göç, Güvenlik ve Sosyal Uyum Çalıştayı - Kocaeli Valisi Aksoy

14.01.2020 15:50 | Son Güncelleme: 14.01.2020 15:51

Marmara Bölgesi Göç, Güvenlik ve Sosyal Uyum Çalıştayı'nda konuşan Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, "Türkiye bu meselenin insani ahlaki ve teknik çözümü için her alanda inisiyatif almıştır." dedi.

Göç İdaresi Genel Müdürlüğü Uyum ve İletişim Dairesi Başkanlığı ile Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) iş birliğinde Kocaeli'deki bir otelde düzenlenen "Marmara Bölgesi Göç, Güvenlik ve Sosyal Uyum Çalıştayı"nda konuşan Vali Hüseyin Aksoy, Kocaeli'de ikamet izniyle oturan yabancı sayısının 10 bin 372 olduğunu söyledi.

Kocaeli'de uluslararası koruma kapsamında bulunan yabancı sayısının 345, geçici koruma kapsamında bulunan toplam Suriyeli sayısının da bugün itibariyle 55 bin 519 olduğunu vurgulayan Vali Aksoy, "Bu da Türkiye'de ki Suriyelilerin yaklaşık olarak yüzde 1.55'ine isabet etmektedir. Özellikle 3 ilçemizde yoğunlaşmaktadırlar. Bunlar Gebze'de yaklaşık 15 bin, Darıca'da yaklaşık 10 bin ve İzmit'te de yaklaşık 5 bin olmak üzere dağılmış durumdalar. Suriye'ye gönüllü geri dönüş yapan 1813 kişidir. Birleşmiş Milletler Yüksek Komiserliğince yurt dışına yerleştirilen yabancı sayısı da Kocaeli olarak 1859'dur. Özellikle ilimizde yaşayan Suriyelilerin uyumlarının sağlanması konusunda ilgili kurum ve kuruluşlarımızla işbirliği içerisinde yoğun bir gayret içerisindeyiz. Suriyelilerde okul çağında çocukların sayısı 13 bin 670'dir. Okul çağında olan bu çocuklarımızın 10 bin 412'sini okullarımıza kazandırmış durumdayız. Okullaşma oranları yüzde 76.2'dir. Özellikle okul öncesi, ilkokul ve ortaokulda oranlarımız iyi olmasına rağmen liselerde bunu maalesef arzu ettiğimiz halde yakalayabilmiş değiliz. Bununla ilgili çalışmalarımızı daha üst noktalara taşımak için daha yoğun gayret sarf ediyoruz." ifadesini kullandı.

Vali Aksoy, özellikle İl Halk Eğitim Merkezi ve belediyeler tarafından açılan kurslara, yabancıların ilgi gösterdiğini belirtti.

Genel olarak asayiş olaylarında dikkat çeken bir olayın söz konusu olmadığına işaret eden Vali Aksoy, "Güvenlik birimlerimizin yoğun gayreti, burada yaşayan Suriyelilerin çevre ile uyumu nedeniyle önemli bir sorun yaşanmamakta. Bu anlamda gayret gösteren bütün güvenlik birimlerimize teşekkür ediyorum." diye konuştu.

-"İlimizde 6 Göçmen Sağlık Merkezi bulunmaktadır"

Kentte yabancılar yönelik yapılan çalışmaları anlatan Vali Aksoy, sözlerini şöyle devam etti :

"İl Sağlık Müdürlüğümüzce de Suriyelilere dönük olarak yürütülen önemli çalışmalar var. İlimizde 6 adet Göçmen Sağlık Merkezi bulunmaktadır. Bu Göçmen Sağlık Merkezinde çeşitli muayeneler gerçekleştirilmektedir. Ayrıca Göç İdaremiz tarafından Gebze ilçemizde bir Göç Danışma Merkezide yakın zamanda açılacak. Gebze Belediyemiz tarafından bir bina bizlere tahsis edildi. Bu vesileyle Gebze Belediyemize de teşekkür ediyorum. Özellikle yasa dışı göçte yakalanan insanların yurt dışına gönderilmeleri konusunda Geri Gönderme Merkezlerinden biriside Kocaeli'de hizmet vermektedir. 26 Aralık 2017 tarihinde faaliyete geçen bu merkezimizden bugüne kadar 5 bin 969 kişi yurt dışına deport edilmiştir. Yer yüzünün en büyük meselelerinden olan göç, farklı boyutlarıyla bütün insanları ilgilendirmektedir. Mevcut dünya sistemi içerisinde böylesine kitlesel göç hareketleri başta batı ülkeleri olmak üzere hiç kimsenin göz ardı edemeyeceği ya da küçümseyeceği bir durum değildir. Türkiye bu meselenin insani ahlaki ve teknik çözümü için her alanda inisiyatif almıştır."

Kaynak: AA

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