Marmara Bölgesi genelinde sağanak bekleniyor
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Marmara Bölgesi genelinde sağanak bekleniyor

Marmara Bölgesi genelinde sağanak bekleniyor
Anadolu Ajansı / Sefa Mutlu - Haberler | Güncel

Parçalı ve çok bulutlu havanın hakim olması beklenen Marmara Bölgesi'nde sağanak öngörülüyor.

Parçalı ve çok bulutlu havanın hakim olması beklenen Marmara Bölgesi'nde sağanak öngörülüyor.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünden yapılan son değerlendirmelere göre, bölgedeki sıcaklıklar mevsim normallerinin 2 ila 4 derece altında olacak.

Az bulutlu, pazar zamanla parçalı ve çok bulutlu havanın hakim olması beklenen bölgede, Edirne haricinde sağanak tahmin ediliyor. İstanbul'da ise öğle saatlerinden itibaren sağanak başlayacak.

Rüzgarın, doğu ve kuzeydoğudan orta kuvvette, zaman zaman kuvvetli esmesi öngörülüyor.

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sefa Mutlu

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