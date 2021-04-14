Marmara Bölgesi genelinde aralıklı yağmur ve sağanak bekleniyor

Marmara Bölgesi genelinde aralıklı yağmur ve sağanak öngörülüyor.

Marmara Bölgesi genelinde aralıklı yağmur ve sağanak öngörülüyor.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünden yapılan son değerlendirmelere göre, bölgede parçalı ve çok bulutlu hava bekleniyor.

Bölge genelinde aralıklı yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor.

Bölgedeki sıcaklıkların 2 ila 6 derece artması öngörülüyor.

Güney ve güneybatı yönlerden orta kuvvette, öğle saatlerinden sonra ise Trakya ile İstanbul ve Yalova çevrelerinde kuvvetli esmesi beklenen rüzgar nedeniyle ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kübra Kara