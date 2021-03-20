Marmara bölge birincisi Düzce'den
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Marmara bölge birincisi Düzce'den

20.03.2021 10:53 | Son Güncelleme: 20.03.2021 11:01
Marmara bölge birincisi Düzce'den

ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması'nın "Marmara Bölge Finali" yapıldı.

ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması'nın "Marmara Bölge Finali" yapıldı. Yarışmada bölge birincisi Düzce'den Ayşe Sümeyye Keskin oldu.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında çevrimiçi gerçekleştirilen bölge finalinde, illerinde birinci olan hafızlar, bölge birinciliği için ter döktü. Komisyon üyelerinin değerlendirmesi sonucu yarışmaya Düzce'yi temsilen katılan 15 Temmuz Kız Kur'an Kursu öğrencisi Ayşe Sümeyye Keskin birinci oldu. Bölge birincisi olan Keskin, 31 Mart 2021 tarihinde düzenlenecek Türkiye finaline katılmaya hak kazandı. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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