22.01.2020 17:38 | Son Güncelleme: 22.01.2020 17:42

İMEAK Deniz Ticaret Odası Kocaeli Şubesi tarafından düzenlenen Deniz Araçları Ekipmanları ve Aksesuarları Fuarı (Marmara Boat Show) kapılarını açtı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Uluslararası Fuar Merkezi'nde düzenlenen fuarda sürat ve gezi tekneleri, motor yatlar, güç ekipmanları, motorlu ve yelkenli tekneler sergileniyor.

Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, açılış töreninde yaptığı konuşmada, iki deniz, bir göle kıyısı olan Kocaeli'de denizcilikle ilgili organizasyonların büyük önem taşıdığını belirterek, kentin denizcilikten daha fazla pay alması adına bu fuarın ciddi katkısı olacağını söyledi.

AK Parti Kocaeli Milletvekili Fikri Işık da Kocaeli'nin üretimde nitelik noktasında ciddi hamleler yapan bir şehir haline geldiğini vurgulayarak, Kocaeli'nin artık nitelikli üretimin başkenti olarak anıldığını dile getirdi.

Türkiye'de gemi inşa sektörünün gelişmesine savunma sanayisinin çok ciddi katkısı olduğunu aktaran Işık, denizcilik sektörünün savunma sanayinin birikiminden iyi yararlanarak çok büyük bir pazar payına ulaşabileceğine işaret etti.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın ise Marmara Boat Show'un "Marka kent" vizyonlarının bir parçası olduğunu anlatarak, fuarın kente hayırlı olmasını diledi.

"Türk ticaret filosu dünyada 15. sırada"

İMEAK Deniz Ticaret Odası Başkanı Tamer Kıran, Türkiye'nin en önemli sanayi yerleşimlerinden birisi olan Kocaeli'nin aynı zamanda denizci bir kent olduğuna değinerek, Marmara Boat Show'un kentin denizcilik alanında markalaşmasına katkı sağlayacağını ifade etti.

Türk denizcilik sektörünün ulaştığı seviyeye dikkati çeken Kıran, şunları kaydetti:

"Türk deniz ticaret filomuz 28,6 milyon detveyt ton büyüklüğünde ve dünyada bu anlamda ilk 30 ülke arasında 15'inci sıradadır. 8 bin 333 kilometre kıyı şeridine sahip ülkemizde 180 adet liman ve iskele bulunmaktadır. Bu limanlarda toplam yük elleçlemesi 2018 yılında 460 milyon ton olmuştur. Bugün Türkiye gemi inşası, tamir ve bakımında büyük başarılara imza atan bir ülke haline gelmiştir. Tersanelerimiz son yıllarda hem savunma sanayi projelerinde başarı sağlamış, hem de bulunduğu coğrafi konum itibarıyla bölgede bir bakım onarım üssü haline gelmiştir."

"Fuarda 40 bin ziyaretçi hedefleniyor"

Türkiye Gemi İnşa Sanayicileri Birliği (GİSBİR) Başkanı Murat Kıran ise Kocaeli tarihinin ilk denizcilik fuarı olan Marmara Boat Show'da 40 bin ziyaretçinin hedeflendiğini dile getirerek, "Fuarın yüksek ziyaretçi sayısıyla sektöre satış ve tanıtım anlamında ciddi katkılar sağlamasını bekliyoruz." dedi.

Türkiye gemi inşa sanayisinin bugün doğrudan 50 bin, dolaylı olarak ise 150 bin kişiye istihdam sağladığı bilgisini veren Kıran, bunun yanı sıra yıllık 4,5 milyon ton inşa kapasitesiyle dünyada pek çok "en" ve "ilk"lere imza attığını kaydetti.

Kıran, Türkiye'nin bugün kendi askeri gemilerini inşa eden dünyanın sayılı ülkeleri arasına girmeyi başardığının altını çizerek, "Yat inşasında ise dünyada ilk 3 arasındaki yerimizi uzun süredir koruyoruz. Ülkemizdeki 20'si mega yat üreticisi olan toplam 100 firma, yat ve gezinti tekneleri imal etmektedir." diye konuştu.

Türkiye'nin yat inşa ve yat bakım onarım cirosunun yaklaşık 300 milyon avro olduğunu aktaran Kıran, "Yat üretiminden 2019 yılında 124 milyon dolar ihracatımız oldu. Bu elbette arzu ettiğimiz düzeyde değil. Bakım onarımları yapılan yatlara verilen hizmetlerle de yine bu sektördeki istihdama ilave olarak ülkemize döviz girdisi sağlıyoruz." ifadelerini kullandı.

"6 bin 300 civarında tekne Türk bayrağına geçiş yaptı"

Murat Kıran, Türkiye'de özel yat kullanımının özendirilmesi ve yaygınlaştırılmasının hedeflenmesi gerektiğini vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Bu tür fuarları deniz ve tekne sevgisinin yaygınlaşması ve tekne tutkunlarının üreticilerle bir araya gelmesini sağlayan önemli fırsatlar olarak görüyoruz. Bakanlığımızın verilerine göre, ülkemizde 61 adet yat limanı bulunmaktadır. Bunların bağlama kapasitesi denizde 18 bin 261, karada 6 bin 467 adettir. Ayrıca, yapımı devam eden ve yapılması planlanan 21 yat limanı bulunmaktadır. Bunlar bittiğinde ise ülkemizin toplam yat bağlama kapasitesi denizde 25 bin 427, karada 8 bin 963 adete ulaşacaktır."

Dünyada son 20 yılda inşa edilmiş 24 metre üstü yat sayısının 3 bin 500 adedin üzerinde ve halen kullanılan 30 yaş üstü süper yat sayısının da 1500'ün üzerinde olduğu bilgisini veren Kıran, "3 Mart 2017'e uygulamaya konan yurt dışında bulunan veya yabancı bayrak çeken teknelerin Türk bayrağına geçişine ilişkin tebliğ ile getirilen kolaylıklar sonucunda bugüne kadar 6 bin 300 civarında Türk sahipli ve yabancı bayraklı tekne Türk bayrağına geçiş yapmıştır." diye konuştu.

İMEAK Deniz Ticaret Odası Kocaeli Şube Başkanı Vedat Doğusel de Türkiye için katmadeğer yaratmak adına Kocaeli olarak ellerinden geleni yaptıklarını, fuarın bölge adına öncü olmasını hedeflediklerini ifade etti.

Konuşmaların ardından protokol üyelerince fuarın açılış kurdelesi kesildi.

Fuar, 26 Ocak Pazar günü sona erecek.

Kaynak: AA

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