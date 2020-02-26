Marmara Belediyeler Birliği üyelerinden Vali Nayir'e ziyaret

26.02.2020 10:18 | Son Güncelleme: 26.02.2020 10:18

Marmara Belediyeler Birliği üyesi belediye başkanları, Vali Ahmet Hamdi Nayir'i makamında ziyaret etti.

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce'nin eşlik ettiği ziyarette Marmara Belediyeler Birliği Başkanı ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, Genel Sekreter Cemil Arslan ile Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz da yer aldı.



Marmara Belediyeler Birliği'nin Türkiye'nin en aktif ve en eski belediyeler birliği olduğunu dile getiren Başkan Büyükakın, birlik üyeleriyle yıl içerisinde bir araya gelerek Marmara Bölgesi'nin geleceğine dair istişare toplantıları yaptıklarını, bu toplantıda da özellikle ülke gündeminde bulunan deprem konusunun masaya yatırıldığını, bunun dışında da Türkiye'de yerellere dair düzenlemeler ve atılması gereken adımları ele aldıklarını ifade etti.



Sakarya'da bulunmaktan dolayı mutlu olduklarını ifade eden belediye başkanları, misafirperverlikleri için başta Vali Nayir olmak üzere Büyükşehir Belediye Başkanı Yüce ile tüm Sakaryalılara teşekkürlerini iletti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Nayir de Marmara Bölgesinin her türlü sorun ve sıkıntılarının birlik aracılığı ile daha kolay çözüme kavuşabileceğini belirterek, birliğin çalışmalarına her türlü katkıyı sunacaklarını kaydetti.

Kaynak: AA