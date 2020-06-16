Marmara adasında uyuşturucu operasyonu
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Marmara adasında uyuşturucu operasyonu

Balıkesir'in Marmara ilçesinde jandarma ekipleri uyuşturucu ticareti yapıp uyuşturucu madde kullandığı iddia edilen bir kişiyi gözaltına aldı.

Marmara adasında uyuşturucu operasyonu
16.06.2020 09:52 | Son Güncelleme: 16.06.2020 10:17

Balıkesir'in Marmara ilçesinde jandarma ekipleri uyuşturucu ticareti yapıp uyuşturucu madde kullandığı iddia edilen bir kişiyi gözaltına aldı.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığınca, uyuşturucu madde imal ve ticaretine yönelik istihbari çalışmalar neticesinde, Marmara ilçesinde uyuşturucu madde bulundurduğu ve ticaret yaptığı bilgisi alınan İ.U. isimli şüphelinin üzerinde yapılan aramada, 100 gram kubar esrar ve 8 adet uyuşturucu hap ele geçirdi. Cumhuriyet Savcılığının talimatı ile ele geçirilen malzemelere el konularak, şüpheli hakkında adli tahkikata başlanıldığı öğrenildi. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

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