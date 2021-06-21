Marmara Adası sahilindeki müsilaj temizleniyor
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Marmara Adası sahilindeki müsilaj temizleniyor

Marmara Adası sahilindeki müsilaj temizleniyor
Anadolu Ajansı / Miraç Kaya - Haberler | Güncel

Balıkesir'e bağlı Marmara Adası sahilinde müsilaj (deniz salyası) temizleme çalışması devam ediyor.

Balıkesir'e bağlı Marmara Adası sahilinde müsilaj (deniz salyası) temizleme çalışması devam ediyor.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca ilan edilen "Marmara Denizi Koruma Eylem Planı" kapsamında ilçenin Saraylar Mahallesi Küçük Liman mevkisinde temizlik yapılıyor.

"Başaran 2" gemisiyle görev yapan Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ekipleri, yüzeydeki deniz salyalarını topluyor. Deniz temizleme araçlarının kullanıldığı çalışmada, toplanan müsilaj atık torbalarına konuluyor.

Bir süredir devam eden çalışmalar sonucu kıyı kesimlerde azalan müsilajın, akıntı ve lodosun etkisiyle çoğalmaya başladığı görüldü.

Marmara Adalar Belediye Başkanı Süleyman Aksoy da temizleme çalışmaları inceleyerek ekiplerden bilgi aldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Miraç Kaya

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