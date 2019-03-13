Marmara Adası'nda Yük Gemisi Karaya Oturdu, 6 Kişi Kurtarıldı

BALIKESİR'in Marmara Adası açıklarında mucur yüklü bir gemi fırtına sebebiyle sürüklenerek karaya oturdu. Sahilden 50-60 metre uzaklıkta karaya oturup yan yatan gemideki 6 personel, sahil Güvenlik botu ile yakındaki balıkçı teknesinin yardımıyla kurtarıldı.

Balıkesir'in Marmara Adası Topağac Mahallesi açıklarında Yusuf Celal isimli mucur yüklü gemi akşam saatlerinde şiddetli fırtına sebebiyle sürüklenerek karayla oturdu. Sahilden 50-60 metre uzaklıkta karaya oturan gemi yan yatarken, büyük bölümü de sulara gömüldü. İhbar üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botu sevk edildi. Bu arada telsizden çevredeki balıkçı teknelerine de çağrı yapıldı. sahil güvenlik botu ve çevrede bulunan bir balıkçı teknesinin olay yerine gelerek yaptığı müdahale ile gemideki 6 mürettebat, kurtarılarak limana getirildi. Gemicilerin yaralı olan 1 kişi, burada bekleyen ambulansla Balıkesir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

- Balıkesir

Kaynak: DHA