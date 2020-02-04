Marmara Adası'nda yaralı bulunan puhu kuşu tedavi altına alındı
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Marmara Adası'nda yaralı bulunan puhu kuşu tedavi altına alındı

Balıkesir'in Marmara Adası'nda vatandaşlar tarafından yaralı bulunan puhu kuşu tedavi ediliyor.

04.02.2020 08:24 | Son Güncelleme: 04.02.2020 08:30
Marmara Adası'nda yaralı bulunan puhu kuşu tedavi altına alındı

'in Adası'nda vatandaşlar tarafından yaralı bulunan puhu kuşu tedavi ediliyor.

Adada bir grup vatandaş tarafından kanadından yaralanmış bulunan puhu kuşu, Doğa Koruma ve Milli Parklar Balıkesir Şube Müdürlüğü Kuşcenneti Milli Parklar Şefliği ekiplerince teslim alındı.

Kuşun tedavisine, Kuşcenneti Milli Parklar Şefliği Veteriner Hekimi Ayşegül Çoşkun Akpulat tarafından başlandığı bildirildi.

Kaynak: AA
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