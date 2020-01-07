Marmara Adası'nda minarenin külahı fırtına nedeniyle yıkıldı - BALIKESİR
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Marmara Adası'nda minarenin külahı fırtına nedeniyle yıkıldı - BALIKESİR

Balıkesir'e bağlı Marmara Adası'nda etkili olan fırtına, bir minarenin külahının yıkılmasına neden oldu.

07.01.2020 16:19 | Son Güncelleme: 07.01.2020 16:20

'e bağlı Adası'nda etkili olan fırtına, bir minarenin külahının yıkılmasına neden oldu.

Bölgede iki gündür sağanak ve fırtına etkisini sürdürüyor.

Camisi'nin minaresinin külahı, fırtınaya dayanamayarak koptu ve yere düştü. Marmara Adalar Belediyesi ekipleri parçaları temizlemek için çalışma başlattı.

Öte yandan, olumsuz hava koşulları nedeniyle, Erdek ilçesi Narlı Mahallesi'nden adaya denizin altından elektrik sağlayan kabloların arızasını gidermek için çalışma yapılamıyor. Elektriğin jeneratör ve trafolarla sağlandığı Marmara Adası'na fırtına dolayısıyla ulaşım da sağlanamıyor.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Marmara Adası'nda minarenin külahı fırtına nedeniyle yıkıldı - BALIKESİR
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