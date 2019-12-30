Marmara Adası'nda elektrik ne zaman gelecek? Marmara Adası'nda neden elektrik kesildi?

30.12.2019 10:40 | Son Güncelleme: 30.12.2019 10:40

Marmara Adası'nda yaşanan elektrik arızası sonrası vatandaşlar, Marmara Adası'nda neden elektrik kesildi ve Marmara Adası'nda elektrik ne zaman gelecek gibi sorular sordu. Yaşana arıza nedeniyle uzun süre elektriksiz kalan ada hakkında açıklama yapan UEDAŞ, konu hakkında bilgi verdi.

ADAYA JENERATÖRLER KURULUYOR

Marmara Adası'nda yaşanan elektrik arızası sonrası duruma müdahale den elektrik dağıtım şirketi yetkileri adaya jeneratör kurulması için çalışmalara başladı.

"GEMİ, DENİZALTI KABLOLARINA ZARAR VERDİ"

Marmara Adası'nda yaşanan elektrik kesintisi hakkında açıklama yapan UEDAŞ'ın açıklamasında "Hizmet bölgemizde yer alan Balıkesir'e bağlı Marmara Adasında yaşanan elektrik kesintisi bir geminin denizaltı kablolarına zarar vermesi ile meydana gelmiştir. Bunun üzerine bölgede Kablo Test Aracı ve cihazlarla yapılan taramada karadan yaklaşık 6 bin 800 metre uzaklıkta patlak olduğu ekiplerimizce tespit edilmiştir." denildi.

Marmara Adası konum

MARMARA ADASI NEREDE?

Marmara Denizi'nin güneybatısında, Marmara Adaları olarak adlandırılan takım adaları içinde yer alan Marmara Adası, Marmara ilçesini oluşturan adaların en büyüğüdür.

MARMARA ADASI HANGİ İLE BAĞLI?

Marmara Adası Balıkesir'e bağlıdır.